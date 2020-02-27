"Vargit Zamanı" belgeseli Büyükçekmece'de gösterildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Vargit Zamanı' belgeseli Büyükçekmece'de gösterildi - Son Dakika

"Vargit Zamanı" belgeseli Büyükçekmece'de gösterildi

7 saat önce

Yönetmen Orhan Tekeoğlu'nun Trabzon Eğrisu yaylasında çektiği "Vargit Zamanı" belgesel gösterimi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmen Orhan Tekeoğlu'nun Trabzon Eğrisu yaylasında çektiği "Vargit Zamanı" belgesel gösterimi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra Trabzon'daki köyüne dönen Hasan dedenin yaşadığı zorlu hayatı anlatan "Vargit Zamanı" belgeseli Yunanistan'daki Uluslararası Belgesel Festivali'nde mansiyon ödülü almıştı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören belgesel gösterimine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu katıldı.


"Vargit çiçeği belgeselde metafor olarak kullanılmış"


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen gösterime katılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, "Yönetmenimiz Orhan Tekeoğlu ve eşi Nurdan Tümbek Tekeoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Belgeseli izlerken duygulanmamak, etkilenmemek mümkün değil. Belgeselde Karadeniz'in doğası, insanı ve kültürü çok net bir şekilde sergilenmiş. Vargit çiçeği belgeselde metafor olarak kullanılmış. Çiçek açtığı zaman Karadeniz insanı kar yağacağını anlıyor. İzlenmesi gereken bir belgesel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve belgesel yapımcısı Nurdan Tümbek Tekeoğlu ise, Büyükçekmece'de gördükleri ilgiden ötürü mutluluk duyduklarını söyledi. - İSTANBUL

Orhan Tekeoğlu, Büyükçekmece, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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