Son Dakika Haberleri: Varil bomba gibi patladı
Son Dakika Güncel Varil bomba gibi patladı

Varil bomba gibi patladı

34 dakika önce

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,( DHA) BAHÇELİEVLER'de bir dükkanda, içinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil bomba gibi patladı.

Varil bomba gibi patladı, System.String[]
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,( DHA) BAHÇELİEVLER'de bir dükkanda, içinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle yola fırlayan varil kapağı park halindeki bir araca çarptı.
Olay önceki gün öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'ndeki bir sokakta apartmanın zemin katında bulunan dükkanda meydana geldi. Dükkan içinde bulunan kişiler içinde kimyasal madde olduğu belirtilen bir varilin kapağı açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan varilin metal kapağı patlamanın şiddetiyle yola fırladı. Şans eseri varili açmaya çalışan esnaftan kimse yaralanmadı.
Patlamanın ardından sokakta panik yaşandı. Şiddetli patlama sesini duyan ve ne olduğunu anlamaya çalışan sokak esnafı da olay yerinde toplandı. Varilden fırlayan parça park halindeki bir aracın ön kısmında hasara neden oldu.

GÜVENLİK KAMERASI
Patlama ve metal kapağın yola fırladığı anlar ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde büyük bir hızla yola fırlayan metal kapağın park halindeki bir araca zarar verdiği görülüyor. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi de birkaç adımlık mesafeyle kapağın kendisine çarpmasından şans eseri kurtuluyor.


Bahçelievler, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varil bomba gibi patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]