- Varil fabrikasında korkutan patlama

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir varil fabrikasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir varil fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında bahçede bulunan işçiler olayı itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın ardından meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İlk belirlemelere göre, büyük korkuya neden olan patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı patlamada fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.