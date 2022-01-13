Üye Girişi
Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı - Son Dakika

Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı

13.01.2022 17:54

Rize'nin Pazar ilçesinde, makine yağı dolu varil içinde bulunan 3 yavru kediden biri telef oldu, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde, makine yağı dolu varil içinde bulunan 3 yavru kediden biri telef oldu, 2'sinin tedavisi sürüyor.

İlçeye bağlı Kirazlık Mahallesi Liman mevkisinde, makine yağı bulunan varilin içerisinden kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, Pazar Belediyesi ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye giden ekipler, varilin içerisindeki 3 yavru kediyi bulundukları yerden aldı.

Belediye bünyesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezine getirilen kedilerden biri kurtarılamadı, diğer 2'si tedavi altına alındı.

Pazar Belediyesi veterineri Bahar Banko Ayaz, gazetecilere, 3 yavru kedinin üzerlerine yapışan yanmış yağdan arındırıldığını ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

Getirildiklerinde kedilerin durumunun ağır olduğunu belirten Ayaz, "Bu nedenle temizlik işlemi zor geçti. Bu süreçte birini maalesef kaybettik ama diğer ikisinin durumu gayet iyi. Tedavileri devam ediyor, bir haftalık tedavi süreçleri olacak." dedi.

Ayaz, yavruların annesinin bulundukları yerde olduğunu ifade ederek, kedileri, doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için tedavilerinin ardından aldıkları yere bırakacaklarını kaydetti.

Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı
Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı
Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı

YORUMLAR
500

Kirazlık, Liman, kedi, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı - Son Dakika


Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
17:50 Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi
17:33 Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı
17:27 Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı
17:25 Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak
17:13 Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
17:07 DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 18:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Varil içinde bulunan 3 yavru kediden 2'si kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement