Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
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Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada

21.05.2022 14:21

Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada Antalya'nın Serik ilçesinde çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu ile kaydedildi.

Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu ile kaydedildi. Serik Ilçesine bağlı Karadayı mahallesinde yaşanan olayda cep telefonu ile çekilen görüntüde, çocuklardan bir tanesi yere yatırılan büyük bir plastik varile girdi. Tamamen varil içine giren genç arkadaşı tarafından yokuş aşağı yuvarlandı. Rampa aşağı varil içerisinde aşağıya inen çocuğa şans eseri bir şey olamazken çevredeki diğer çocuklar da yaşananları gülerek o anları kaydetti. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada

YORUMLAR
500
Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Yağmurda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların varille tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika


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