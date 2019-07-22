Son Dakika Haberleri: Varilden koltuk takımı yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

Varilden koltuk takımı yapıyor

14 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli İbrahim Hac Taha, boş varillerden koltuk ve masa takımı yapıyor.

Varilden koltuk takımı yapıyor, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli İbrahim Hac Taha, boş varillerden koltuk ve masa takımı yapıyor.
Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra yaşadığı İdlib'den ailesini de alarak Türkiye'ye sığınan İbrahim Hac Taha, akaryakıt taşınmasında kullanılan varileri toplayarak değerlendiriyor. Bunun yanında demircilik de yapan Taha, 5 yıldır Reyhanlı'da yaşadığını ve asıl mesleği olan demir ve kaynak işi ile uğraştığını söyledi. Taha, satın aldığı varillerden koltuk, masa ve sandalye yaptığını ve 800 TL'den sattığını belirterek, "İç savaş nedeniyle ailemi alarak Reyhanlı'ya yerleştim. Aslında İdlib'de yaşıyordum. Reyhanlı'da ise mesleğimi yapıyorum. Ayrıca, kapı ve pencere işi de yapıyorum. Varillerden koltuk ve masa takımı yapıyorum. Büyük ilgi görüyor" dedi.


Reyhanlı, İdlib, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:30:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varilden koltuk takımı yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]