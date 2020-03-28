Varis İçin Hangi Doktora Gidilir? Varise Hangi Bölüm Bakar

Yetişkin nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı varis problemi daha çok kadınlarda meydana gelmektedir. Hareketsiz kalan ya da sürekli oturan ve ayakta çalışanlarda sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Aynı zamanda yaşlanma ve genetik eğilim nedeniyle ortaya çıkan bu problem için, mutlaka belirtiler üzerinden zamanında doğru bölüme başvurulmalıdır.

Varis İçin Hangi Doktora Gidilir?

Daha çok kadınlarda ortaya çıkan varis aynı zamanda erkekler için de önemli bir problem teşkil etmektedir. Yaygın olarak görülen bu sorun adına doğru bir değerlendirme için doppler ultrasonografik yöntemine başvurulmaktadır. Varis sorunu bulunan bireyler ise bu değerlendirmenin yapılabilmesi adına, kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekir. Buradaki temel amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Genel açıdan iyi huylu şekilde seyreden bu hastalık için ameliyat gerekmez.

Varise Hangi Bölüm Bakar?

Genel olarak ameliyat gerekmeden yapılan varis tedavisi için, bazı belirtilerden ötürü cerrahi müdahale de gerekebilmektedir. Özellikle ağrı, bacaklarda şişme, estetik açıdan yaşanan şikayetler ameliyatla bu sorunun çözüme kavuşmasına etki yapabilmektedir. Bu konuda cerrahi alternatif önemli bir uygulama olarak ön plana çıkıyor.

Tabi genel olarak yaygın şekilde daha çok ameliyat olmadan farklı yöntemler üzerinden tedavi gerçekleşmektedir. Varis için gerekli tetkik ve tedavilerin yapılabilmesi adına kalp ve damar cerrahi uzmanına başvurmak gerekir. Gelişmiş cihazlar üzerinden yapılan tetkik ile beraber hastanın yaşamı daha kaliteli bir noktaya ulaştırılır.