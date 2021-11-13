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"Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir" - Son Dakika

"Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir"

13.11.2021 10:33

Varisin genetik yatkınlık ya da tetikleyici yardımcı faktörlerle ortaya çıktığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, kapalı ameliyat olan lazer tedavisi ile varis sorununa yüzde 99 çözüm sağlanabileceğini belirtti.

Varisin genetik yatkınlık ya da tetikleyici yardımcı faktörlerle ortaya çıktığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, kapalı ameliyat olan lazer tedavisi ile varis sorununa yüzde 99 çözüm sağlanabileceğini belirtti.

Bu yöntemden hastaların korkmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Farsak, 'Kesik, kan, genel anestezi,hastanede yatış, ağrı sızı olmadan ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Hasta aynı gün içinde yürüyerek gelip tedavi oluyor, ardından yürüyerek evine gidebiliyor' dedi.

Pasif olarak yerçekimine karşı çalışan toplar damarların; risk faktörlerinin varlığında genişlemesiyle vücutta varisler ortaya çıkar. Varisin genetik yatkınlık ve yardımcı faktörlerle nedeniyle görüldüğünü ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, yardımcı faktörlerlerin; kadın cinsiyet, hamilelik, uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak, kilo almak, sigara içmek,topuklu ayakkabı giymek olduğunu vurguladı. Prof. Dr.Farsak, varisin sadece ayak ve bacakta değil; genital bölge, karın da da oluşabildiğini hatta hemoroidin de aslında bir varis olduğunu söyledi. Varisin her yaşta ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Farsak, 'Tedavisi iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Biri ciddi sağlık problemlerine yönelik tedavi,diğeri ise kozmetik tedavidir. Kozmetik tedaviyi genellikle görünen kılcal damarlardan rahatsız olan kişiler yaptırıyor. Sağlık problemi olanlarda ise birinc ve ikinci derece damar yetmezliği olanlar da tıbbi tedavi yani ilaç ve çorap, üçüncü ve dördüncü dereceden varis tespitlerinde ise cerrahi yöntemleri kullanıyoruz' açıklamasını yaptı.

EN FAZLA KADINLARDA GÖRÜLÜYOR

Varisin kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bora Farsak, genetik yatkınlığın yanı sıra hormon etkisi ve doğumla bu riskin daha da arttığını söyledi. Prof. Dr. Farsak sözlerine şunları ekledi:

'30'lu yaşlardaki insanlarda varis görülme oranı yüzde 30'dur. Bunun büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturmaktadır. Bundaki ana neden ise yapılan doğumlardır. 70'li yaşta görülen varis oranı ise yüzde 70'lere çıkmaktadır. Bunun ana sebebi ise doku yaşlanması ve yer çekimidir. Erkeklerde görülen varis oranı kadınlara göre oldukça azdır. Genç yaşlardaki kişilerde de görülebilir. Ama genetik yatkınlık yoksa bunun oranı oldukça düşüktür.'

YAZ AYLARINDA ŞİKAYETLER ARTIYOR

Varis şikayetlerinin yaz aylarında arttığını ifade eden Prof. Dr. Farsak, genişleyen damarlardaki ağrı ve ödemlerinin daha çok hissedildiğini söyledi. Ne ameliyatta ne de iğne tedavisinde mevsimsel bir baskınlığın ya da etkinin olmadığını belirten Prof. Dr. Farsak, 'Ancak oluşacak morluklar, ufak pıhtılar ve giyilecek olan çoraptan dolayı bazı hastalar tedavi için kış aylarını tercih ediyor' ifadelerini kullandı.

DERECESİNE GÖRE TEDAVİSİ DE DEĞİŞİYOR

Yapılan ultrasonografi sonucu hastada birinci ya da ikinci derecede varis problemi varsa hastaya ilaç ya da çorap tedavisi uygulanıyor. Damar görüntüsünden şikayetçi olan hastalara ise ek olarak köpük ya da iğne tedavisi uygulanıyor.

Üçüncü ve dördüncü derecede varis görünen hastalarda, damar çapı belli standartların üstüne de çıktıysa damarın işe yaramayacağını vurgulayan Prof. Dr. Farsak, hastaya damarları lazerle kapatma önerisini sunduğunu söyledi.

TEDAVİDEN KORKMAYIN

Günümüzde açık cerrahinin artık çok nadir kullanıldığını belirten Prof. Dr. Farsak, 'Lazer tedavisinde başarı oranı yüzde 99'dur. Kozmetik tedavide ise sorunu sıfırlama gibi bir durum söz konusu değil.Yüzde 70-80 oranında başarı elde edilir. Tedavi sonrası ikisinde de sorunun tekrar etme olasılığı yoktur. Günümüzde lazerle tedavi mucizedir. Çünkü hasta; genel anestezi, hasta yatışı, iş-güç kaybı, kanama, ağrı-sızı olmadan tedavisini oluyor. Bu yüzden hastaların korkmasına gerek yok. Gelip tedavi olup sonrasında yürüyerek gidebilirler ' diye konuştu.

Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir
Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir
Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir
Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir

Bora Füzesi, Genetik, Sigara, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Varis sorununa ağrısız lazer tedavisi ile yüzde 99 çözüm sağlanabilir" - Son Dakika
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