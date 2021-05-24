Varis tedavisinde modern yöntemler - Son Dakika

Varis tedavisinde modern yöntemler

24.05.2021 17:57
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Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, varislerde 'embolizan ajan tedavisi'nin bacakta herhangi bir kesi olmadan, bir iğne ile ultrason eşliğinde diz kapağı üstünden damara girilerek damar içinden kasık bölgesine kadar ulaşıldığını ve embolizan ajan denilen bir sıvının damar...

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, varislerde 'embolizan ajan tedavisi'nin bacakta herhangi bir kesi olmadan, bir iğne ile ultrason eşliğinde diz kapağı üstünden damara girilerek damar içinden kasık bölgesine kadar ulaşıldığını ve embolizan ajan denilen bir sıvının damar içine uygulanması sonucunda hasta müdahale sonrası yarım saat içinde yürüyerek taburcu olduğunu söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül Varis tedavisinde "modern yöntemler" konusunda bilgi verdi. Varisin, toplardamarların organik bir sebep olmadan genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlandığını söyleyen Opr. Dr. Küsdül, "Variköz venler önemli bir sağlık problemidir. Erişkinlerdeki sıklığı değişik coğrafi varyasyonlar göstermekle beraber yaşla giderek artar. Bacak varisleri, muayenehane pratiğinde en sık karşılaşılan damar hastalığıdır. Yetişkin nüfusun yüzde 15-20'sini etkiler. Kadınlarda erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla görülürken ailesel geçiş oranı yüzde 50'den fazladır. Varisler primer veya sekonder olabilir. Primer varisler konusundadır. Günümüzde en çok kabul gören teori kalıtımsal ven duvarındaki zayıflık ve venlerdeki kapakçık yetmezliği, venöz hipertansiyondur. Sekonder veya edinsel variköziteler, venöz kapakçıkların travma, derin ten trombozu veya enflamasyon gibi nedenlere bağlı hasar alması sonucu meydana gelir. Bir ekstremitede kıvrım yapmış belirgin variköz oluşumlarının yanında daha küçük çaplı telenjiektazik, retiküler tarzda oluşumlar da bulunabilirler. Bu oluşumlar elle hissedilemeyen, ciltte yüzeyel yerleşim gösteren, 1 milimetre veya daha küçük çaplı mavi veya kırmızı çizgisel renk değişiklikleri olarak görülürler. Bölgesel olarak yıldız şekilli veya örümcek ağına benzer yaygın yaygın çizgisel oluşumlar olup tüm bacağı sarabilirler. Hastadan hastaya değişmekle birlikte bir ekstremitede bu oluşumlar, birlikte veya ayrı ayrı yerleşim gösterebilirler" dedi.

"VARİS OLUŞUMUNU KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER"

Epidemiyolojik çalışmalarda varis patofizyolojisinde rol oynayan birçok etkenin öne sürüldüğünü ifade eden Dr. Küsdül, "Bu çalışmalarda aile öyküsü (kalıtım), riskli yaşam tarzı ve sigara kullanımı, venöz yetmezlik tespit edilen hastalarda daha yüksek oranlarda saptandığı için önde gelen risk faktörleri olarak gösterilmiştir. Aile öyküsün pozitif olduğu hastalarda, varis görülme riski 4.4 kat daha fazladır. Uzun süre ayakta kalmak ya da uzun süre oturarak iş yapmak bir risk faktörü olduğu gibi, günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda yüksek grade venöz yetmezlik gelişme riskini 2.7 kat artırır. Uzun süre ayakta durmak,hamilelik, şişmanlık, oturarak çalışmak, hareketsizlik, yaşlılık ilaç kullanımı (doğum kontrol hapları, menopoz döneminde kullanılan hormon replasman tedaileri) bunlar artırır" diye konuştu.

VARİS HASTALIĞI VE SIK KARŞILAŞILAN ŞİKAYETLER

Hastaların en yaygın semptomları bacaklarının görüntüsünün bozulmuş olması ve uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı ve bacaklarda ağırlaşma hissi olduğunu açıklayan Küsdül, "Semptomlar anatomik defektin derecesiyle ili olmayabilir. Bazen hasta variköz damarı zedeleyebilir. Bu durumda belirign bir kanama görülebilir. Bacak varislerinin bir komplikasyonu yüzeyel tromboflebittir; ciddi bir ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Uzun süreli bacak varislerinde kronik ayak bileği şişliği, staz dermatiti ve bacak ülserleri gelişebilir. Uzun süre ayakta durma veya obezite (şişmanlık) tüm bacak varislerinin daha semptomatik hale gelmesine neden olurlar. Ağrı, kaşıntı, ayak bileğinde şişme, gece kramplar, yüzeyel tromboflebitler, venöz ayak bileği cilt değişiklikleri (pigmentasyon, egzama, lipodermatoskleroz ve açık yara) bunlar en sık karşılaşılan şikayetlerdir" şeklinde konuştu.

Varis tedavi iki başlık altında toplan Küsdül şunları söyledi:

"İlk olarak görünen varislere dışarıdan uygulanan lazer veya köpük tedavisidir. Bu tedavi genellikle kozmetik amaçlıdır ve derindeki damar yetmezliğine katkısı yok denecek azdır. Asıl tedavi yukarıda belirttiğimiz derindeki ve yetmezliğe sebep olan damarlara yönelik müdahaledir. Bunu tedavi etmeksizin sadece dışarıdan görünen varisleri yok etmek asla kalıcı bir çözüm olmaz ve hastalık ilerlemeye devam eder. Daha önceleri spinal anestezi ile yani belden uyuşturma sonrasında, kasık ve diz kapağı bölgesine yapılan açık ameliyatla tedavi sağlanırken, günümüzde bu tedavinin yerini kapalı yöntemler almıştır. Kapalı yöntemler olarak, lazer veya radyo-frekans yöntemi ve sonrasında geliştirilmiş olan 'embolizasyon' yöntemi ile hastalarımız sağlığına daha kolay kavuşmaktadır. Hastanemizde başarılı şekilde uygulanan embolizasyon yöntemi ile herhangi bir anestezi yani narkoza gerek olmadan işlem yapılmaktadır. Bacakta herhangi bir kesi olmaksızın, bir iğne ile ultrason eşliğinde diz kapağı üstünden derindeki hasta damara girilmekte ve damar içinden kasık bölgesine kadar ulaşılmaktadır. Embolizan ajan dediğimiz bir sıvının damar içine uygulanması esasına dayanan bu yöntem 10-15 dk sürmekte ve hasta müdahale sonrası yarım saat içinde yürüyerek taburcu olmaktadır. Varislerde embolizan ajan tedavisinin üstünlükleri ise genel veya spinal anestezi gerektirmez. Isıya bağlı deri, sinir hasarı ve uyuşma riskini ortadan kaldırır. Hasta aynı gün işine ve günlük hayatına geri dönebilir. İz bırakmaz. İşlemden 30 dakika sonra hasta rahatlıkla ayağa kalkabilir. İşlem yapılan damar bölgesinde kalıcı sertlik ve germe hissi kalmaz."

(İHA)

Varis tedavisinde modern yöntemler
Varis tedavisinde modern yöntemler

Kalp Damar Cerrahisi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varis tedavisinde modern yöntemler - Son Dakika


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