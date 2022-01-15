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"Varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zaman kış ayları" - Son Dakika

"Varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zaman kış ayları"

15.01.2022 10:48

Türkiye'de varis oluşumunun genellikle kozmetik sorun olarak görüldüğünü belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, sadece öyle olmadığını, sağlık açısından varis tedavisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de varis oluşumunun genellikle kozmetik sorun olarak görüldüğünü belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, sadece öyle olmadığını, sağlık açısından varis tedavisinin çok önemli olduğunu söyledi. Tedavi için en uygun aylarda olunduğunu belirten Prof. Dr. Farsak, 'Hastalar, tedavi edildikten sonra tedaviyi tamamlamak için varis çorabı giymeli. Bu yüzden rahatlık açısından varis tedavisi için en uygun aylardayız' diyerek varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zamanın kış ayları olduğunu kaydetti.

Varis, dünya genelinde toplar damarların en yaygın hastalığıdır. Toplardamarların yer çekimine karşı koyarken içerisindeki kapakçıkların hasar görmesiyle varisin oluştuğunu belirten Prof. Dr. Bora Farsak; genetik yatkınlık, kadın olmak, doğum yapmak, ayakta ve oturarak çalışmak, kilo, sigara, topuklu ayakkabı giyinme gibi etkenlerin de varis oluşumuna sebep olabileceğini söyledi. Varis tedavisinin her zaman gerçekleştirilebileceğine değinen Prof. Dr. Farsak, 'Varis hem sağlık hem de kozmetik açıdan insanlara problem yaratmaktadır. Varis tedavisinde, mevsimsel hiçbir engel yoktur. Yani hangi ayda yapılırsa yapılsın aynı başarı elde edilebilir. Ancak ameliyat sonrası, yaklaşık 15-20 gün varis çorabı giyilmesi gerekir' açıklamasını yaptı.

YAZ TEDAVİSİ SONRASI GELEN EN BÜYÜK ŞİKAYET: VARİS ÇORABI

Yaz aylarında tedavi olan hastalardan gelen en büyük şikayetin, tedavi sonrası varis çorabı giyinmek zorunda olunması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Farsak, 'Takdir edersiniz ki temmuz, ağustos sıcaklarında varis çorabı giyinmek çok da keyifli olmuyor. Bu yüzden varis tedavisi için en uygun dönemdeyiz diyebiliriz' şeklinde konuştu.

MORLUK VE PIHTILARIN GEÇMESİ 2-4 AYI BULABİLİR

Ameliyat tedavisinde ufak tefek morlukların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Farsak, bunların birkaç hafta içinde geçtiğini söyledi. İğne tedavisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Farsak, 'Bu tedavi yönteminde varisi yok etmek adına damarlara iğne ile müdahale edildiğinden varis olan kısımda toplu iğne başından biraz daha büyük morluklar oluyor. Bu morlukların oluşan pıhtılarla toplu şekilde iyileşmesi ise ortalama 2-4 ayı buluyor. Maalesef hastaya morluk ve pıhtılarının ne zaman geçeceğini net olarak söyleyemiyoruz. Bu süreç herkeste faklı izleyebiliyor' diye konuştu.

'KIŞIN GERÇEKLEŞTİRİLEN İĞNE TEDAVİSİ DAHA MANTIKLI'

Hastalarının genellikle yaza doğru kendisinden 'Ben yarına Bodrum'a gideceğim, varislerimden kurtulmak istiyorum' şeklinde yardım istediğini de belirten Prof. Dr. Farsak, bunun mümkün olmadığını, ayrıca bacaklarda morluklar oluşacağından bu durumun hastaları yaz aylarında rahatsız edebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Farsak, iğne tedavisinin de yaşanan morluklardan dolayı kış aylarında yapılmasını tavsiye etti.

'TEDAVİDE EN YOĞUN DÖNEMİMİZDEYİZ'

Uygun mevsimde olunduğu için hastaların genellikle bu aylarda tedavi olmak istediklerini belirten Prof. Dr. Bora Farsak, 'Yazları tedavi için gelen hastalara, morluklar olacağını, varis çorabı giymek durumunda olduklarını özellikle belirtiyoruz. Bunu kabul ederlerse tedavi oluyorlar. Etmeyenler de rahatlık açısından kış aylarına bırakıyor. Ama variste ilerleme durumu varsa tabii ki bunu hemen tedavi ediyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.

Varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zaman kış ayları
Varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zaman kış ayları
Varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zaman kış ayları

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Bora Füzesi, Türkiye, Genetik, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: "Varis tedavisini kolaylaştırmak için en uygun zaman kış ayları" - Son Dakika
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