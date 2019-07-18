Varlık barışı 6 ay uzatılıyor. Yurt dışındaki varlıklarını beyan eden mükellefler bunları Türkiye
'de serbestçe kullanabilecek. Ekonomi
alanında önemli düzenlemeler içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, Varlık Barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yıl sonuna kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek. Söz sonusu varlıklar için yüzde bir vergi ödenecek.
Düzenlemeyle yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan 50 liraya çıkarıldı. Bu miktarın 3 kata kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.
Bir önemli düzenleme de imei numarası kopyalama yöntemiyle değiştirilen telefonlarla ilgili. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek.
(İHA)