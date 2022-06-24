Varlık Barışı başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını vergi ödemeden ve herhangi bir şekilde vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de kayıt altına almak üzere başlatılan Varlık Barışı uygulaması için son gün 30 Haziran. Eski Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, "Beyan edilen varlıklara ilişkin herhangi bir vergi alınmayacak. Ayrıca varlığın kaynağına ilişkin olarak bir tarhiyat ve vergi incelemesi yapılamayacak. Bu varlıkları da mükellefler serbestçe kullanabilecekler" dedi.

Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı Yeminli Mali Müşavir Emre Yayla, Varlık Barışı'na yönelik bilgi verdi. Yayla, "7256 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Varlık Barışı, Türk vatandaşı olsun olmasın gerçek kişi ve tüzel kişilerin; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan sağlayan düzenlemedir. Beyan edilen bu varlıklara ilişkin olarak herhangi bir vergi alınmayacak olup; ayrıca varlığın kaynağına ilişkin olarak bir tarhiyat ve vergi incelemesi yapılamayacak ve bu varlıkları da mükellefler serbestçe kullanabileceklerdir. Böylesine önemli ve birçok mükellefi ilgilendiren Varlık Barışı için başvuru tarihi 30 Haziran'da sona erecektir" diye konuştu.

PARA, ALTIN, DÖVİZ VE MENKUL KIYMETİ OLANLAR DİKKAT

Yayla, "Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının tamamı ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları varlık barışının konusuna girmektedir" ifadelerini kullandı.

VARLIK BARIŞI'NDAN NASIL YARARLANILACAK?

Bildirimlerin 30 Haziran tarihine kadar, özel bir form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebileceğini belirten Yayla, "Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bildirimler, doğrudan mükellefler tarafından yapılacağı gibi bunlar tarafından yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür. Beyan haricinde herhangi bir vergi ödemesi yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30.06.2022 tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dahil) bulunulması mümkündür" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağını söyleyen Yayla, şunları ekledi:

"Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde fiziken Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Ayrıca, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi de bulunmamaktadır. Dolayısı ile mükellefler, başkası adına bulunan kendilerine ait varlıkları kendi adlarına beyan edip transfer edebileceklerdir. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları ile varlıkların Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi durumunda ise deklarasyon bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir."

VARLIK BARIŞI'NDAN YARARLANILAN KONULARDA VERGİ İNCELMESİ YOK

30 Haziran'ın önemine dikkat çeken Yayla, "Öncelikle yürürlükte bulunan Varlık Barışı Kanunu önceki varlık barışlarından farklı olarak hiçbir vergi ödemeden gerek yurt dışında gerek yurtiçindeki varlıkları kayıt altına almaya imkan vermesi oldukça önemlidir. Beyan edilen bu varlıklara ilişkin olarak Maliye ve Hazine Bakanlığı ikincil düzenlemeler ve açıklamaları ile de herhangi bir vergi tarhiyatı ve incelmesi olmayacağını belirtmesi ve mükelleflerin beyan sonrası bu varlıkları serbestçe kullanabilecek olması da varlık barışının önemli faydalarındandır. Bütün bu haklardan yararlanma fırsatını kaçırmamak adına 30 Haziran tarihinin kaçırılmaması önemlidir" ifadelerini kullandı.