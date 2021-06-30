Varlık Barışı'nda süre uzatıldı

Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 6 ay uzatıldı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. - İSTANBUL