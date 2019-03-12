Varlık Fonu'na muafiyet
2 saat önce
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi. Benzer istisna Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve ipotek finansmanı kuruluşlarına halihazırda uygulanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15
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