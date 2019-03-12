Son Dakika Haberleri: Varlık Fonu'na muafiyet

Varlık Fonu'na muafiyet

2 saat önce

Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.

Varlık Fonu'na muafiyet, System.String[]
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi. Benzer istisna Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve ipotek finansmanı kuruluşlarına halihazırda uygulanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15 

Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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