Son Dakika Haberleri: Varlık Fonu'ndan at yarışları açıklaması
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Varlık Fonu'ndan at yarışları açıklaması

36 dakika önce

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Zafer Sönmez, at yarışı oyununun ihalesi konusunda doğru model için çalıştıklarını, yakında bununla ilgili gelişmeleri açıklayacaklarını söyledi.

Varlık Fonu'ndan at yarışları açıklaması, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Zafer Sönmez, at yarışı oyununun ihalesi konusunda doğru model için çalıştıklarını, yakında bununla

ilgili gelişmeleri açıklayacaklarını söyledi.

Zafer Sönmez, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32 
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