Varlık Fonu'ndan at yarışları açıklaması
36 dakika önce
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Zafer Sönmez, at yarışı oyununun ihalesi konusunda doğru model için çalıştıklarını, yakında bununla ilgili gelişmeleri açıklayacaklarını söyledi.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Zafer Sönmez, at yarışı oyununun ihalesi konusunda doğru model için çalıştıklarını, yakında bununla
ilgili gelişmeleri açıklayacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32
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