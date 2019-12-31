Varlık Fonu yüzde 10 hisseyi daha aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varlık Fonu yüzde 10 hisseyi daha aldı - Son Dakika

Varlık Fonu yüzde 10 hisseyi daha aldı

6 saat önce

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık.

Varlık Fonu yüzde 10 hisseyi daha aldı, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık."

(İHA)

Borsa İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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