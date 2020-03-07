Varol: "Amacımız vatandaşların sorunlarına çare olabilmek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varol: 'Amacımız vatandaşların sorunlarına çare olabilmek' - Son Dakika

Varol: "Amacımız vatandaşların sorunlarına çare olabilmek"

7 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında köy ve mahalle muhtarlarının ihtiyaçları ile sorunlarını dinledi.

Varol:

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında köy ve mahalle muhtarlarının ihtiyaçları ile sorunlarını dinledi.


Bütün taleplerin karşılanması ve sorunların çözümünün sağlanması için var güçle çalışıldığına değinen Vali Varol, "Yapacağımız yatırımların ve çalışmaların planlamalarını yapıyoruz. Nihai amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve sorunlarına çare olabilmektir" dedi.


Taşova'da düzenlenen muhtarlar toplantılarıyla sorunların tespiti ve çözümüne gidilmesi anlamında oldukça verimli sonuçlar elde edildiğine değinen Vali Varol, muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.


Toplantıya ayrıca, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, daire amirleri ve görevliler katıldı. - AMASYA

Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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