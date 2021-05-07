Varol'dan Kadir Gecesi mesajı: "Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" - Son Dakika

Varol'dan Kadir Gecesi mesajı: "Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

07.05.2021 16:10
Varol'dan Kadir Gecesi mesajı:

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Varol, mesajında şunları söyledi:

"Bilindiği gibi 8 Mayıs 2021 gecesi mübarek Kadir Gecesidir. Bu özel geceyi anlatan ayette de belirtildiği gibi 'Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur' buyrulmuştur. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle milletimiz maddi, manevi çok yıpranmıştır. Bu zor zamanlarda ihtiyaç duyulan tek şey aslında 'Müslümanlık şuuru'dur. Çünkü Müslüman bilir ki, İslam dininde ümitsizliğe düşmek yoktur. Her daim umutları yaratan Rabbimiz vardır. Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile bütün din kardeşlerimizin, üyelerimizin Kadir Gecesi'ni kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim." - KAYSERİ

Varol'dan Kadir Gecesi mesajı: Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum

Makina Mühendisleri Odası, Kadir Gecesi, Kayseri, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varol'dan Kadir Gecesi mesajı: 'Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum' - Son Dakika


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