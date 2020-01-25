Varol: "Hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılması önemli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varol: 'Hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılması önemli' - Son Dakika

Varol: "Hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılması önemli"

6 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Varol:

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Meteoroloji İl Müdürü Ali Eryılmaz'dan faaliyetlerine ilişkin bilgi almasının ardından değerlendirmelerde bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılmasının meydana gelebilecek sel, fırtına, kar yağışı, kuraklık gibi hava olaylarına karşı zamanında önlem alınması açısından son derece önemli olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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