Varoluşunu gizleyen varlık insan üzerine konuşuldu - Son Dakika
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Varoluşunu gizleyen varlık insan üzerine konuşuldu

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenen "Varoluşunu Gizleyen Varlık: İnsan" başlıklı konferans, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Varoluşunu gizleyen varlık insan üzerine konuşuldu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenen "Varoluşunu Gizleyen Varlık: İnsan" başlıklı konferans, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Konferansa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Uludağ Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.


Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversite olarak faydalı ve anlamlı birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek sözlerine başladı. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olduğu dönemde Felsefe bölümünün kurulması sürecinden bahseden Prof. Dr. Genç, bölümü desteklediklerini dile getirerek "Bırak bu felsefeyi, bırak bu edebiyatı" cümlesinin doğru olmadığına vurgu yaptı.


Prof. Dr. A. Kadir Çüçen konuşmasında, felsefenin varlığı araştırdığını, amacını ise varlığın gerçekten ne olduğunu kavramak şeklinde açıkladı. Heidegger'a göre, felsefenin tüm nesne ve şeylerin kaynağı olduğunu söyleyerek temelinin varlıkla ilgili olduğunu sözlerine ekledi. Varlığı ararken düalist kavramlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten konuşmacı, "Varlık oluş, varlık görünüş, insan eşittir ruh" kavramlarını açıkladı.


Varlığın türünün değil; var olmanın, varlığın ne anlama geldiğinin önemine dikkat çeken Çüçen, "Varlığın anlamının açığa çıkacağı ya da kendisini açtığı tek varlık insan varoluşudur" diyerek Heidegger'in fenemoloji yöntemine değindi.


Dilin varlığının hakikat olduğunu belirten Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, sanatın hiçle yüzleşmemizi sağladığını vurguladı. Yokluğu ve hiçliği görerek varlığımızı anlamamız gerektiğini dile getiren davetli konuşmacı, varoluşu açma, ortaya koyma, gerçekleştirme ve kendimiz olma dilekleriyle konuşmasını noktaladı. Program, soru-cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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