"Varsa Yoksa İletişim" Doğru İletişimin Başucu Kitabı Raflarda!

Hepimiz kendi iletişim biçimimizden çok emin olsak da, aslında çoğu zaman kendi mesajlarımızı sabote ediyor; dinlemeyi engelleyen duygusal tepkiler veriyor; dedikodu, eleştiri ve şikâyet arasındaki farkları bilmiyoruz.

Düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi kavramak, iletişim kazalarından uzak durmak, yazılı metinlerde ustalaşmak, beden dilinin sözsüz ipuçlarını yakalamak, çatışma yönetimini öğrenmek, dinlemenin kurallarını bilmek ve yaşanmış öykülerle "iletişimin ruhunu" anlayıp, eskimiş ezberlerini gözden geçirmek isteyen herkes için bu kitap rehber niteliğinde.

"VARSA YOKSA İLETİŞİM"yazarın 2017 yılında yayınlanan "İKNA MÜHENDİSLİĞİ" kitabının ardından kaleme aldığı ikinci kitabi. İkna Mühendisliği yayınlandığı ilk ayda 2. baskıyı yapmıştı ve iletişimde daha güçlü, daha başarılı olmak isteyen herkes için başucu kitabı olmuştu.

BAŞAK TECER ÖZGEÇMİŞ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra kariyerine 1989 'da Boyner Grup'ta başlamış, ardından Sabah, Habertürk TV, Star TV ve Milliyet Gazetesi olmak üzere on sekiz yıl boyunca medya kuruluşlarında satış ve pazarlamada görev yapmıştır. Mısır ve Güney Afrika'da perakende ve turizm sektörlerinde deneyim kazanmıştır. Bu süreçte dünyanın birçok farklı ülkesinden kişiyle iş birliği yapmış olması kendisine farklı kültürleri anlama konusunda avantaj sağlamıştır. Kendi şirketini kurmadan önce Sabah Gazetesi İnsan Kaynakları Eki'nin Genel Müdür Yardımcısı olan Tecer, yıllar içerisinde çeşitli konferanslar düzenlemiş, bazılarında konuşmacı olmuştur.

2011 yılında Sabah Gazetesi'nden ayrılarak kendi işini kurmuş ve Türkiye'de birçok farklı firmaya iletişim, ikna, performans yönetimi konularında eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

İngiltere'de Paul McKenna'da NLP Practioner (NLP Pratisyen) ve Master Practioner (NLP Uzman Pratisyen) ve PersuasionEnginering (İkna Mühendisliği) programlarını tamamlamış ve yine merkezi Londra'da bulunan ILM Enstitüsü'nde (Institue of Leadership& Management)eğitimcinin eğitimi sertifikasını almıştır.

Pozitif Psikoloji ve Derin Demokrasi konularına duyduğu merak, iletişim konusunda derinleşmesine fayda sağlamış ve koçluk eğitimleriyle öğrendiklerini sentez haline getirmeyi hedeflemiştir.

2014 yılından bu yana düzenli olarak Harvard Business Review'deblog yazarlığı yapmakta ve makaleleri sıklıkla en çok okunanlar arasında yer almaktadır.