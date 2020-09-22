Kepez'e 24 derslikli bir okul daha kazandırıldı - Son Dakika

Kepez ilçesinde ihtiyacı karşılayamayan Varsak Karşıyaka İlkokulu'nun bulunduğu araziye, mülkiyet problemlerini çözerek 24 derslikli okul yapıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekipleri Aktoprak Mahallesi'ndeki okulun bahçe düzenlemesini yaptı ve çevresindeki imar yollarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, ilçeye 120'den fazla okul binası kazandırdıklarını belirtti.

İhtiyacı olan mahallelere yeni okul binaları kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Tütüncü, şunları ifade etti:

"Varsak Karşıyaka İlkokulu, binasının küçük olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremiyordu. Yeni bir okul binasına ihtiyaç vardı. Okulun bulunduğu arsadaki mülkiyet problemini çözdük ve belediye meclisimizde kabul edilen imar revizyonu çalışması ile okul alanını büyüttük. Bu arsaya da devlet-hayırsever iş birliğiyle çok güzel 24 derslikli bir okul inşa edildi. Belediye olarak bahçesini sıcak asfalta kaplayarak ve çevresindeki imar yollarını açarak okulumuzu açılışa hazır hale getirdik. Kamile- Metin Yapar İlkokulu bölgeye, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun."