'Varsayımlar doğru çıkarsa, çok tehlikeli demektir'

Stephan Ernst'in 23 Mart 2019'da neonazi örgüt Combat 18 (Anlamı: Adolf Hitler 'in Savaş Ordusu) tarafından Saksonya Eyaleti'ndeki Mücka'da gizli bir neonazi buluşmasına katıldığını gösteren fotoğraf.

Yakasına aşırı sağcı NPD pulu takan Katil zanlısı Stephan Ernst, yanında Mike S. ile birlikte NPD'nin 2002'de Kassel'de organize ettiği etkinliğinde.

FUNKE Medya Grubu'na konuşan Seehofer, "Vali cinayetiyle ilgili varsayımlar doğru çıkarsa, gelişme çok tehlikeli demektir. Aşırı sağ ciddi bir tehlike olmuştur" dedi. Aşırı sağla mücadelede hukuk devletine 'daha fazla dişleme' imkanı vereceklerini belirten Seehofer, demokrasi düşmanlarının elinden temel hakları alma imkanlarını gözden geçireceklerini söyledi. Seehofer, "Bu cinayet beni güvenliği artırmada tüm imkanları kullanmaya motive ediyor. Tüm olanakları ciddi biçimde gözden geçireceğiz" dedi.Vali cinayetinin münferit bir olay olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Maas ise iklim değişikliğine karşı düzenlenen 'Gelecek için her Cuma' benzeri gösterilerin aşırı sağa karşı da yapılmasını istedi. Maas "Belki bizim ülkemizin sadece 'Fridays for Future' gösterilerine değil, 'Demokrasi için Perşembeler' gösterilerine ihtiyacı var" dedi.TEHLİKE NE KADAR BÜYÜKAnayasayı Koruma Teşkilatı perşembe günü 2018 yılı istihbarat raporlarını açıklayacak. Rapora göre Almanya 'da 24 bin 100 civarında aşırı sağcı var. Bunların 12 bin 700 kadarı her an şiddete hazır. 2018'de aşırı sağcılar tarafından 8 adam öldürmeye teşebbüs olayı kaydedildi. Aşırı sağ şiddet eylemleri yüzde 71.4 artış gösterdi. Kassel Valisi cinayetinde iç istihbarat yine cinayeti tek kişinin işlediği, zanlı Stephan Ernst'in internet üzerinden radikalleştiği varsayımından hareket ediyor.TOPLANTI FOTOĞRAFLARI ÇIKTIİstihbarat teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, salı günü yaptığı açıklamada zanlının aşırı sağ çevreler içinde dolaştığını, ancak son 10 yıldır aşırı sağ bir eyleme karışmadığını söylemişti. Fakat istihbarat başkanının bu açıklamasının ardından zanlı Stephan Ernst'in aşırı sağcı 'Combat 18' adlı neonazi örgütün 23 Mart 2019'daki bir toplantısına katıldığını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca Spiegel dergisinin araştırmasına göre Ernst, 14 Ekim 2015'te Lohfelden'de mülteci yurdu planını savunan Kassel Valisi Walter Lübcke'yi sosyal medya hesabında "Vatan haini" olarak niteledi.