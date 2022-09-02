Polonya 2. Dünya Savaşı İçin Almanya'dan 1 Trilyon Doların Üzerinde Savaş Tazminatı İsteyecek - Son Dakika
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Polonya 2. Dünya Savaşı İçin Almanya'dan 1 Trilyon Doların Üzerinde Savaş Tazminatı İsteyecek

02.09.2022 11:32
Polonya 2. Dünya Savaşı İçin Almanya'dan 1 Trilyon Doların Üzerinde Savaş Tazminatı İsteyecek

VARŞOVA, 2 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın iktidar partisi lideri Perşembe günü, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin neden olduğu tahribat nedeniyle Almanya'dan 6,2 trilyon zloti (1,31 trilyon ABD doları) tazminat isteyeceğini söyledi.

VARŞOVA, 2 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın iktidar partisi lideri Perşembe günü, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin neden olduğu tahribat nedeniyle Almanya'dan 6,2 trilyon zloti (1,31 trilyon ABD doları) tazminat isteyeceğini söyledi. Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, bu talebi Polonya'nın Alman işgali nedeniyle uğradığı kayıplarla ilgili raporun sunulduğu bir törende yaptı. Kaczynski tazminat sürecinin "uzun ve zorlu" olacak olmasına rağmen meselenin "Almanya'nın, Alman devletinin, Alman ulusunun 1939-1945 yılları arasında Polonya'da yaptığı her şeyin tazminatını almak" olduğunu belirtti. Kaczynski, "Dünya genelinde onlarca ülkenin... Almanya'dan tazminat aldığına, Polonya'nın ise almadığına" işaret ederek bunu bu yönde bir girişimde bulunulmamasına bağladı. Uluslararası ilişkilerde, bir devletin diğerine büyük zarar vermesi durumunda bunu telafi etmesi gerektiğine ilşkin genel bir ilkenin var olduğunu söyleyen Kaczynski, "Ve Polonya'nın bu ilkenin uygulanmasından istisna tutulması için hiçbir bir sebep yok" dedi. Reuters'in bir haberine göre İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 milyonu Polonyalı Yahudiler olmak üzere 6 milyon Polonyalı öldürülmüş ve 1944 yılında başkent Varşova'da 200.000 sivilin yaşamını yitirdiği bir ayaklanmada Varşova yerle bir edilmişti.

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Kaynak: Xinhua

Varşova, Almanya, Polonya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya 2. Dünya Savaşı İçin Almanya'dan 1 Trilyon Doların Üzerinde Savaş Tazminatı İsteyecek - Son Dakika

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