Varşova Belediye Başkanından mülteci krizinde uluslararası topluma yardım çağrısı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci akınına uğrayan Polonya'da, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'yı Avrupa'nın batısına gitmek için geçiş noktası olarak kullanan Ukraynalı mülteciler, kentteki tren istasyonlarında büyük kalabalıklar halinde toplanırken, Trzaskowski, basına yaptığı açıklamada, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa tarihindeki en büyük göç kriziyle karşı karşıyayız. Durum her geçen gün daha da zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Trzaskowski, Ukrayna'dan kaçanların onda birinden fazlasının Varşova'ya geldiğini belirterek, mültecilere yardımın, bugüne kadar büyük ölçüde gönüllüler tarafından yürütüldüğünü, ancak bunun uzun vadede sürdürülebilir bir durum olmadığını vurguladı ve uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

Mültecilere gönüllü yardım eden çocuk psikoloğu Dorota Zawadzka ise "İlk başta buraya gelenler, medyada gördükleri ve duyduklarından dolayı panik içinde kaçıyorlardı. Şimdi ise bombalardan kaçan insanların geldiğini görüyoruz. Bu bambaşka bir mülteci akını. Her şeyden korkuyorlar. Çocuklar korkuyor, oyun oynamak istemiyor, anneleri boş gözlerle bakıyor." diye konuştu.

Ukrayna ile 500 kilometrelik sınırı bulunan Polonya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle en fazla mültecinin girdiği ülke olarak ön plana çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) son açıklamasına göre, 24 Şubat-9 Mart'ta Ukrayna'dan Polonya'ya 1 milyon 412 bin 503 mülteci geçti.