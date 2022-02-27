Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika
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Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

27.02.2022 05:08

- Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek için başkentte devlet binalarına Polonya bayraklarının yanında Ukrayna bayrakları asıldı.

- Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek için başkentte devlet binalarına Polonya bayraklarının yanında Ukrayna bayrakları asıldı. Akşam saatlerinde ise Ukrayna bayrağının renkleri resmi binalara yansıtılarak, toplu taşıma araçlarına da Polonya ve Ukrayna bayrakları asıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşı birçok ülkeden tepkiler gelmeye devam ederken, Polonya'nın başkenti Varşova'dan Ukrayna'ya destek geldi. Varşova'da devlet binalarına Polonya bayraklarının beraberinde Ukrayna bayrakları asılırken, başkentte akşam saatlerinde Ukrayna bayrağının renkleri resmi binalara yansıtıldı. Ayrıca başkentin birçok noktasındaki reklam panolarında Ukrayna ile tam dayanışma mesajı yayınlanırken, toplu taşıma araçlarına da Polonya ve Ukrayna bayrakları asıldı.

Aynı zamanda Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile ilgili mesajlar yayınladı. Trzaskowski yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelecek vatandaşlara Varşova'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. Trzaskowski, Ukrayna vatandaşlarına yönelik başkentte bilgi ve geçici barınma merkezleri ile aşı ve yardım noktaları kurulduğunu açıkladı.

Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı
Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı
Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

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Polonya, Varşova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika


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