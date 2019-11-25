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- Varşova'da geleneksel yeni yıl festivali başladı
6 saat önce
- Varşova'da geleneksel yeni yıl festivali başladıVARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da her yıl düzenlenen yeni yıl festivali bu yıl da renkli görüntülerle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
- Varşova'da geleneksel yeni yıl festivali başladı
VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da her yıl düzenlenen yeni yıl festivali bu yıl da renkli görüntülerle başladı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Eski Şehir Market Alanı'nda geleneksel yeni yıl festivali başladı. Polonya'ya özgü gıda ürünü ve hediyelik eşya gibi çok sayıda ürünün sergilendiği festivale yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Sokak lezzetlerini tadan turistler, kurulan tezgahlardan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.
Festival yeni yıla kadar Polonyalıları ve turistleri ağırlamaya devam edecek.
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