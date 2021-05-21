Varşova'da havaalanında yakalanan kaçakçının midesinden eroin çıktı - Son Dakika

Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan Fryderyk Chopin Havaalanı'nda yakalanan Nijeryalı kaçakçının midesinde yaklaşık yarım milyon zloti (135 bin dolar) değerinde 98 adet eroin içeren kapsül bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan Fryderyk Chopin Havaalanı'ndaki gümrük memurları, rutin kontroller sırasında eroin taşıyan Nijeryalı kaçakçıyı suçüstü yakaladı. Havaalanında rutin kontroller sırasında bir şahsın gergin davranışlar sergilediğini fark eden gümrük memurları, Nijeryalı şahsın valizlerinde arama yapmak istedi. Arama sırasında şahsın valizlerinde suç unsuru oluşturacak herhangi bir şey bulamayan memurlar, kaçakçının nereden geldiğini ve geliş amacını ifade etmekte güçlük çekmesi üzerine durumdan daha da şüphelendi.

Gümrük memurları daha sonra, Benin'in Koton kentinden Paris aktarmalı olarak Varşova'ya geldiği anlaşılan 44 yaşındaki şahsı, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle muayene amaçlı hastaneye götürdü. Hastanede çekilen tomografide kaçakçının midesinde 98 adet kapsül bulunduğu belirlendi. Kapsüllerin bulunmasının ardından Nijeryalı şahıs gözaltına alındı. Yetkililer tarafından kapsüllerde yapılan incelemede ise söz konusu kapsüllerin içindeki maddenin eroin olduğu tespit edildi. Toplamda 1.5 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen, piyasa değerinin ise yaklaşık yarım milyon zloti (135 bin dolar) olduğu ifade edilen eroine polis el koydu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nijeryalı şahsın ise uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor. - VARŞOVA