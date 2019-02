Varşova Konferansının Hedefi Körfez'in Gizli İlişkilerini Açığa Çıkarmaktı"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah Venezuela 'da Hizbullah örgütü hücrelerinin bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.Hizbullah'ın farklı yıllarda şubat ayında hayatını kaybeden önde gelen isimleri için düzenlenen anma törenine telekonferans sistemiyle bağlanan Nasrallah, ABD Mike Pompeo 'nun Venezuela'da uyuyan Hizbullah hücreleri bulunduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.Pompeo'nun, "Hizbullah her zamankinden daha güçlü hale geldi" demekle doğru söylediğini ifade eden Nasrallah, "Bazen de abartıyorlar. Örneğin Hizbullah'ın Venezuela ile Latin Amerika 'ya nüfuz ettiği ve orada hücreleri olduğunu söylüyorlar, ben bunu tamamen yalanlıyorum." dedi.ABD öncülüğünde Polonya 'nın başkenti Varşova 'da 13- 14 Şubat 'ta düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa da değinen Nasrallah, Varşova konferansının kendilerini korkutmadığını ve katılımın çok düşük olduğunu ifade etti.Bölgede terörün başını İsrail 'in çektiğini söyleyen Nasrallah, "Bu konferansın hedefinde Filistin davası vardı. Terörle mücadele ve bölge güvenliğini koruma konulu konferansta Filistin konuşulmadı. Varşova konferansının gerçek hedefi, İsrail ile normalleşme ve Körfez 'in bazı gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı. Açığa çıkan Suudi Arabistan oldu." diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 6 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, Venezuela'da Hizbullah hücreleri olduğunu belirterek, "İranlılar, Venezuela halkını ve Güney Amerika 'yı tehdit ediyor. ABD bu yüzden yaptırımlarını artırıyor." ifadelerini kullanmıştı. Pompeo ayrıca Hizbullah'ın Venezuela'yı kara para aklama üssü olarak kullandığını iddia etmişti.