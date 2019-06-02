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- Varşova Kültür Festivali'nde Türkiye Standına Büyük İlgi

37 dakika önce

- Varşova Kültür Festivali'nde Türkiye standına büyük ilgiVARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Kültür Festivali'nde Türkiye'nin standı büyük ilgi gördü.

- Varşova Kültür Festivali'nde Türkiye standına büyük ilgi
VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Kültür Festivali'nde Türkiye'nin standı büyük ilgi gördü. 80 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde Polonyalı ve diğer yabancı ülkelerden çok sayıda kişi Türk lezzetlerini tadarken, Türk kültürü ve coğrafyası hakkında da bilgi aldı.
Varşova'da 26 ülkenin katılımı ile düzenlenen Kültür Festivali'nde Türkiye Polonya Dostluk ve Dayanışma Derneğinin açtığı Türkiye standı büyük ilgi gördü. Agrykola Parkı'nda gerçekleşen festivali 80 bine yakın kişi ziyaret ederken, çok sayıda Polonyalı ve yabancı ziyaretçi Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. İHA'ya konuşan TÜRKPOL'den Tunç Meriç, Türkiye standında ziyaretçilerin Türkiye'ye ilişkin her türlü sorularına yanıt vermeye çalıştıklarını belirterek, ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.
Stantta görev alan Polonyalı Karolina Komar ise, TÜRKPOL olarak Türklerle Polonyalıları bir araya getirmek, Polonyalılara Türkiye'yi tanıtmak ve Polonya'daki Türklere herhangi bir mağduriyet durumunda destek verdiklerini ifade etti. Standa gelen ziyaretçileri derneğin etkinlik listesine de eklediklerini ifade eden Komar, "Çok kalabalık, çok fazla merak var. Türkiye'ye Polonya'dan çok fazla turist gidiyor, Türkiye'yi çok seviyorlar" şeklinde konuştu.
Türkiye standında görev alan üniversite öğrencisi Alperen Karaismailoğlu da Türkiye hakkındaki Lehçe ve Türkçe kitaplara ilginin çok yoğun olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Tarihimizle, kültürümüzle, mutfağımızla çok ilgileniyorlar, bu çok güzel, çok gurur verici" dedi.
Türkiye standını ziyaret eden Monika Aslan ise Türkiye'ye, Türk kültürü ve mutfağına hayran olduğunu söyledi. "Eşimin de babası Türk, eşim dolayısıyla ben de Türkçe öğrendim" diyen Monika Aslan, en çok yaprak sarma yemeğini sevdiğini söyledi.
- Varşova Kültür Festivali'nde Türkiye Standına Büyük İlgi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:54 Kaynak: İHA
Polonya, Varşova, Türkiye, Güncel
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