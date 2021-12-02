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Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösterimiyle sona erecek - Son Dakika

Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösterimiyle sona erecek

02.12.2021 14:33
Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösterimiyle sona erecek

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösteriminin ardından bugün sona erecek.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösteriminin ardından bugün sona erecek.

Başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "onur konuğu" olduğu festival sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, Varşova'da uzun süre sonra yeniden Türk Film Haftası'nı başlattıklarını dile getirdi.

Akdoğan, festivale yoğun bir ilgi beklediklerini ve tam da istedikleri gibi olduğunu kaydederek, "Açılış filmi olarak Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmini gösterdik. Tabii ki muazzam bir rağbet vardı. Bütün biletler satılmıştı. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Yedi film gösteriyoruz. Burada aramızda 'Af' filminin yönetmeni Cem Özay da var. Hem onu da ağırlamış olacağız. 'İşe Yarar Bir Şey' filminin gösterimi olacak. Klasikler bölümünde 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile finali yapacağız. 'Bizim İçin Şampiyon', ve 'Omar ve Biz' filmi de var. Daha çok yeni filmlerin ağırlıklı olduğu bir seçki hazırladık." dedi.

Varşova'da bir gelenek başlatmak istediklerini vurgulayan Akdoğan, tüm filmlerdeki doluluk oranından dolayı oldukça mutlu olduklarını aktardı.

Fahri Akdoğan, açılış haftasında salgın dolayısıyla bir kısıtlama olabileceğine dair endişe ettiğini dile getirerek, "Korktuğumuz gibi olmadı. Hem sinema salonu hem de paydaşlarımızla gerekli önlemleri aldık. Aşıyı mutlaka dikkate alarak, biletleme organizasyonu gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Çoğunlukla online dersler yapıyoruz"

Varşova YEE'nin 10 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Akdoğan, "Burada ilk defa, bir üniversite bünyesinde 'Türkoloji' dersleri vermek suretiyle açılmıştı. 2013'te artık kültür merkezi olarak, kendi faaliyetlerinin organizasyonunu yürütmeye başladı. 2013'ten beri hem kültürel hem de projeler anlamında ve tabii temel ayaklardan biri olan Türkçe alanında güzel aktiviteler, eğitimler, dersler verildi." diye konuştu.

Akdoğan, salgın sürecinin devam ettiğini sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi:

"Çoğunlukla online dersler yapıyoruz. Polonya'dan bahsediyoruz. Polonya, sadece Varşova'dan ibaret değil, 9 büyük şehre sahip. Dolayısıyla diğer şehirlerin yüz yüze eğitim imkanı, ihtimali yok. Biz daha çok çevrim içi dersler yapıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde böyle bir organizasyonumuz oldu. Şu anda 250'nin üzerinde öğrenci kapasitemiz var. Yeni dönemde artık hedefleri biraz daha arttıracağız. Ulaşmak istediğimiz belirli rakamlar var. Türkiye-Polonya ilişkileri oldukça iyi düzeyde. Yaklaşık 1 milyon Polonyalı, tatil destinasyonu olarak Türkiye'yi seçiyor. İstihdam anlamında buradaki Türk şirketlerin belli bir ağırlığı bulunuyor."

Türkçe eğitimi dışındaki çalışmalara da değinen Fahri Akdoğan, "Burada bir koro geleneğimiz var, Yunus Emre Korosu. Koronun arka planında, bağlama, gitar, keman, klarnet gibi bir ekip var. Biz bu ekibi biraz daha genişletmek istedik. Bunları da artık profesyonel kurslar şeklinde, belki ileride YEE Grubu, YEE Band'e dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Buna piyanoyu eklemek istedik. Çünkü burası Chopin'in memleketi. Özellikle burada bu tür müziklere de ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Akdoğan, birçok kültür etkinliği düşündüklerini vurgulayarak, "Piyano, enstrüman olarak önemli bir ayak oluşturuyor. Biz de merkezimizde piyano eğitimi vermek istedik ve bunu Türk ve Polonya'daki yerel müzikle birleştirerek güzel bir kombinasyon oluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra halk oyunları gruplarımızı açıyoruz. Polonya'da geleneksel folklor oyunlarına oldukça büyük bir ilgi var." dedi.

Yunus Emre, Polonya, Sinema, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösterimiyle sona erecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varşova Türk Filmleri Haftası, 'Af' filminin gösterimiyle sona erecek - Son Dakika
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