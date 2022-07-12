Varşova, Ukrayna'nın Polonya vatandaşlarına "özel statü" verme girişiminden memnun

Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı Jakub Kumoch, Ukrayna'nın Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verecek yasa tasarısını, "iki ülkenin her zamankinden daha yakın olduğunun göstergesi" olarak değerlendirdi.

Kumoch, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından parlamentoya sunulan yasa tasarısına ilişkin Polonya Basın Ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, yasa tasarısının Polonya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukraynalı milliyetçiler tarafından yapılan katliamın yıl dönümünde sunulmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Ukraynalı milliyetçilerin, Polonyalıları kendilerinin olarak gördükleri topraklardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Kumoch, "Bugün Polonyalılar, Ukrayna vatandaşları ile aynı muameleyi görmek üzere sembolik olarak yeniden Ukrayna'ya davet ediliyor. Bu harika bir şey." dedi.

Kumoch, yasa tasarısını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Bu, iki ülkenin her zamankinden daha yakın olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Zelenskiy'nin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, Ukrayna'ya gelen Polonya vatandaşlarının 18 gün boyunca bu ülke vatandaşı sayılmasını, herhangi bir izin almadan iş kurmasını ve eğitim ile sağlık imkanlarından faydalanmasını kapsıyor.