Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü - Son Dakika
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Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü

02.03.2022 04:27
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü

Polonya hükümeti, Ukrayna'dan Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen sığınmacılara kentte kurulan 4 ana yardım merkezinde destek olmaya ve yardım etmeye devam ederken, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yapılan yardımları birinci gözden takip ediyor.

Polonya hükümeti, Ukrayna'dan Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen sığınmacılara kentte kurulan 4 ana yardım merkezinde destek olmaya ve yardım etmeye devam ederken, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yapılan yardımları birinci gözden takip ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından Polonya'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların sayısı gün be gün artarken, sığınmacılar için savaştan uzak bir merkez haline gelen Polonya'nın başkent Varşova, Ukraynalı sığınmacılar için her anlamda seferber olmaya devam ediyor. Sınırı geçen ve Varşova'ya ulaşan sığınmacılar için kentte 4 ana merkezde kabul noktaları kurulurken, bu noktalara ulaşan Ukraynalı vatandaşlar ise, acil ihtiyaçları karşılandıktan sonra barınma merkezlerine yönlendiriliyor. Ukraynalı sığınmacılara destek çalışmaları devam ederken, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise, Kiev ile alakalı verdiği tam dayanışma mesajlarını da eyleme dökmeye devam ediyor. Bütün çalışmaların başında bulunarak birinci gözden takip eden Trzaskowski, Varşova'ya ulaşan sığınmacılarla yakından ilgileniyor. Kent sakinlerinin de tam destek verdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Varşova'da sığınmacı çocukların ihtiyaçları dahi düşünülmüş durumda. Sığınma yerlerinde çocuklar için gönüllüler tarafından oyun alanları ve kitaplıklar oluşturuldu. Bunun yanında evcil hayvanı ile gelen sığınmacılar da unutulmadı. Varşova'da, 24 saat Ukraynaca hizmet veren acil yardım hattı da devreye alınırken, hem Ukrayna'dan çıkamayan vatandaşlar için hem de Varşova'ya ulaşan Ukraynalılar için kentin 28 noktasında ihtiyaç malzemelerinin toplandığı bölgeler oluşturuldu. Burada toplanan malzemelerin bir bölümü tırlara yüklenerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderildi. Bunların yanında Sovyetler Birliği döneminden kalma ve on yıllardır boş duran dev bir binanın kullanım haklarını da almaya çalışan Varşova Belediyesi, binayı en kısa sürede yaşanabilir hale getirerek Ukraynalı kadın ve çocukların barınması için kullanmayı hedefliyor. - VARŞOVA

Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü
Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü

YORUMLAR
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Ukrayna'daki Türk vatandaşları, Varşova Büyükelçiliği ve iş adamları tarafından karşılandı Ukrayna'daki Türk vatandaşları, Varşova Büyükelçiliği ve iş adamları tarafından karşılandı Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı Varşova'da devlet binalarına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Polonya, Ukrayna, Mülteci, Varşova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Varşova ve Kiev arasında insanlık köprüsü - Son Dakika


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