Varşova Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Şarkılar Konseri düzenlendi - Son Dakika
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Varşova Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Şarkılar Konseri düzenlendi

31.03.2022 22:25
Varşova Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Şarkılar Konseri düzenlendi

Polonya'da Varşova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe Şarkılar Konseri düzenlendi.

Polonya'da Varşova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe Şarkılar Konseri düzenlendi.

Enstitünün konser ve toplantı salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını Varşova YEE Müdürü Abdüssamed Bilgili yaptı.

Konserin davetlilerinden Türkpol Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ergün, YEE'ye bir piyano hediye etti.

Bilgili, konuşmasında Ergün'e YEE'nin müzik alanında yaptığı çalışmalara katkı sunmak üzere hediye ettiği piyano için teşekkürlerini sundu.

Konsere Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mehmet Ali Akdağ, Türkpol Derneği Başkanı Mehmet Göktürk İplikçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, Türk kuruşlarının temsilcileri ve Polonyalı sanatseverler katıldı.

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Yunus Emre, Polonya, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varşova Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Şarkılar Konseri düzenlendi - Son Dakika


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