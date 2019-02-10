Varşova Zirvesi Başlamadan Başarısızlığa Uğradı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Varşova'da düzenlenecek Orta Doğu konulu zirvenin başlamadan başarısızlığa uğradığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Varşova'da düzenlenecek Orta Doğu konulu zirvenin başlamadan başarısızlığa uğradığını söyledi.



Zarif, İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) yaptığı açıklamada, Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenecek "Orta Doğu" konulu zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Zirvenin İran karşıtı bir zirve olduğunu kaydeden Zarif, "ABD, İran'a karşı Varşova'da bir zirve düzenlenmesi için yoğun çaba harcadı ancak pozisyonlarından çekildiler ve zirvenin konusunun İran olmadığını açıkladılar. Varşova zirvesi başlamadan başarısızlığa uğradı." dedi.



Zarif, ABD'nin zirvede İran'ı gündeme getirmek istediğini ancak bu hedefinde başarısızlığa uğradığını belirtti.



Zirvede ele alınacak konuların ABD'nin isteği doğrultusunda belirlenmeyeceğini vurgulayan Zarif, İranlı yetkililerin zirveye davet edilmediğinin altını çizdi.



"Orta Doğu" zirvesi



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.



İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirveyi yeni bir "fitnenin" başlangıcı olarak değerlendirmişti.



Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Varşova'da yapılacak İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.



Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz ise ABD'nin de katılımıyla bakanlar düzeyinde Varşova'da düzenlenecek toplantının sadece İran'a odaklanmayacağını belirterek, "Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacak." demişti.

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