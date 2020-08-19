Varto, 1966 depremini unutmadı - Son Dakika

Varto, 1966 depremini unutmadı

Varto, 1966 depremini unutmadı Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, Muş'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremin 54'üncü yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Varto, 1966 depremini unutmadı

MUŞ - Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, Muş'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremin 54'üncü yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Dernekte düzenlenen basın açıklamasında konuşan Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, korona virüs tedbirleri nedeniyle etkinlik düzenleyemediklerini ve bu nedenle üzüntü içerisinde olduklarını aktardı. İnsanların deprem konusunda bilinçli davranmaları gerektiğini hatırlatan Soydan, 54 yıl önce meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 747 kişinin ise yaralandığını söyledi. Soydan, "Deprem unutulan bir gerçek, bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor. 19 Ağustos 1966 yılında 6.9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde ve diğer depremlerde yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bir daha deprem yaşamamak en büyük temennimizdir" dedi

Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nusrettin Özer ise bir deprem coğrafyasında yaşadıklarını belirterek, "Neredeyse insanlarımızın yüzde 90'ı deprem bölgesinde ikamet ediyor. İlçemiz Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fay hattının kesiştiği yerde olması nedeniyle en riskli ilçelerdendir. Bu noktada deprem ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincini geliştirmek zorundayız. Yaşanacak olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hazırlıklı olması lazım. Bu anlamda bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Hedefimiz; 'deprem öldürmez bina öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Deprem unutulan bir gerçek, zaman zaman bunu vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamamız gerekiyor. Riski azaltabilirsek can kaybı ve maddi kayıpları engelleyebiliriz. Bunu da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve merkezi kuruluşlarla el ele vererek yapmamız gerekiyor. Ben bu duygularla depremlerde kayıp ettiklerimizi saygıyla anıyor Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Varto, 1966 depremini unutmadı

Deprem, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 20:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varto, 1966 depremini unutmadı - Son Dakika
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