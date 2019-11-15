Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden aşure dağıtımı

Muş'un Varto Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında aşure dağıtımı yapıldı.



Belediye İş Hanı önünde Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'nin katılımıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, "Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimizin bu etkinliği bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz güzel bir etkinlikle gönülleri fethetmeye çalışmışlar. Böyle bir etkinlik düzenleyen Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürü ile öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri nedeniyle Vartoluları selamlamak adına bugün aşure dağıttıklarını belirterek, "Allah, birliğimizi bozanlara fırsat vermesin. Emeği geçen okul müdürüne ve öğrencilere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Okul Müdürü Abdulhalik Sever ise, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi aşure dağıtımı yaptıklarını söyledi. Sever, "Başta Kaymakamımız Ertuğrul Avcı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUŞ