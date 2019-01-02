Son Dakika Haberleri: Varto Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

Varto Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Muş'un Varto Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizlik sonrası biriken kar yığınlarını ilçe dışına taşıyor.

Varto Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Muş'un Varto Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizlik sonrası biriken kar yığınlarını ilçe dışına taşıyor.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonunda tüm anayollar ve sokaklar temizlendi. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen dün yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm anayolları ve sokakları temizlediklerini söyledi. Işık, "Şehir içerisinde toplayıp biriktirdiğimiz kar yığınlarını kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 iş makinesi ve 8 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda topladığımız karları ilçe dışına naklediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kayaalp ise, köyden ilçe merkezine geldiğini ve gördüğü kadarıyla akşamdan cadde ve sokakların temizlendiğini belirterek, kapalı yolların kalmadığını söyledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
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