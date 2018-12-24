Varto Beyaza Büründü
56 dakika önce
Varto beyaza büründüMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Varto
beyaza büründü
MUŞ - Muş
'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede iki günden beri etkili olan güneş, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. İlçe tamamen beyaza bürünürken, esnafın da kar mesaisi başladı. İlçede yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti.
Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Kar
yağışı hala etkili etkisini sürdürürken, yiyecek bulamayan serçe kuşlarına ise esnaf yem verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:15 Kaynak: İHA
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