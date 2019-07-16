Varto'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Varto'da 15 Temmuz şehitleri anıldıMUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir etkinlik düzenledi.Varto Kaymakamlığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik gününün 3.yıl dönümünün 1. günü anma etkinliği kapsamında Varto Belediye İş Hanı önünde bir etkinlik gerçekleştirerek 15 Temmuz şehitleri anıldı. Yapılan anma etkinliği Taşçı ve Beşikkaya köyü ile diğer köylerde bulunan şehit mezarlıkları ziyareti yapıldı. Ziyaretlerin ardından Hacı Kaya Özer Camiinde bir mevlit programı düzenlendi. Mevlidin ardından akşam saatlerinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tekbirler eşliğinde Varto Öğretmenevi önünden Belediye İşhanı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, "Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar nice afetler, nice yıkımlar yaşadık ve her defasında vatanımıza sahip çıktık. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in yaktığı bağımsızlık ateşinin özgürlük mücadelemizin son halkası olduğunu düşündük. Aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen barış içerisinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş savaşında Nene Hatunu, Maraşlı sütçü imamı İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demiri henüz 15 de olan Halil İbrahim Yıldırımı Engin Tilbaçı da bağrından çıkarmıştır. O gece umutlarımıza hayallerimize özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Bütün Dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu. Diyen kaymakam kaçmaz, milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı. ve sinsi duvarları surları yıktı geçti. İnanan savunan bir halkın önünde hangi güç durabilirdi ki torunlarının büyümesini bekleyen dedeler, hayata annesinin eteğine sımsıkı sarılarak tutunmaya çalışan çocuklar hepsi sokaklarda, meydanlarda gücü zulme alet edenlerin karşısına bir bayrak gibi dikildi. Bir Temmuz akşamında yüreklerin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıktı. Biz yaptığımız işi Allah rızası için yapıyoruz. Biz yaptığımız işi insanlık için yapıyoruz ve Rabbimde bize yardım ediyor. Hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Anma etkinliklerine Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Jandarma Bölük Komutanı vekili Yüzbaşı Ercan İçin, hakim ve savcılar, İlçe Müftüsü Vekili Mehmet Tekçe, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile imamlar vatandaşlar katıldı.Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan sinevizyon gösterimi ve akabinde tavuk döner ikramı edildi. Etkinliğe Varto ilçesinde yoğun ilginin olması nedeni ile Kaymakam Erkan Kaçmaz katılımcılara teşekkür etti. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda sela okunduktan sonra program sona erdi.