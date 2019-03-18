Son Dakika Haberleri: Varto'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü

Varto'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü

8 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Varto'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Personel Teğmen İnan Yusuf Karaca'nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından programa Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi. Burada Varto Şehit Coşkun Özcan İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları piyes ve oratoryo gösterisinin ardından şiirler okundu. Sinevizyon gösterisinin ardında program, müzik dinletisi ve değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Ercan İçin, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin yaylas, hakim ve savcılar, şehit yakınları, gaziler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programın ardından Kıl Çadırda yemek verildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varto'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]