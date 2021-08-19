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Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı - Son Dakika

Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı

19.08.2021 12:37
Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı, System.String[]

Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, Muş'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremin 55'ci yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, Muş'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremin 55'ci yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Dernekte düzenlenen basın açıklamasında konuşan Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, korona virüs tedbirleri nedeniyle etkinlik düzenleyemediklerini ve bu nedenle üzüntü içerisinde olduklarını aktardı. İnsanların deprem konusunda bilinçli davranmaları gerektiğini hatırlatan Soydan, 55 yıl önce meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bin 747 kişinin ise yaralandığını depremde yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet dilediklerini ifade eden Soydan, "Deprem unutulan bir gerçek, bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor. 19 Ağustos 1966 yılında 6.9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde ve diğer depremlerde yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bir daha deprem yaşamamak en büyük temennimizdir" dedi.

Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Beyazgül ise bir deprem coğrafyasında yaşadıklarını belirterek, "Neredeyse insanlarımızın yüzde 90'ı deprem bölgesinde ikamet ediyor. İlçemiz Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fay hattının kesiştiği yerde olması nedeniyle en riskli ilçelerdendir. Bu noktada deprem ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincini geliştirmek zorundayız. Yaşanacak olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hazırlıklı olması lazım. Bu anlamda bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Hedefimiz; 'deprem öldürmez bina öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Deprem unutulan bir gerçek, zaman zaman bunu vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamamız gerekiyor. Riski azaltabilirsek can kaybı ve maddi kayıpları engelleyebiliriz. Bunu da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve merkezi kuruluşlarla el ele vererek yapmamız gerekiyor. Ben bu duygularla depremlerde kayıp ettiklerimizi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Varto depremini birebir yaşadığını söyleyen İbrahim Aktaş adlı vatandaş ise "Ben depremi birebir yaşayanlardan biriyim. Allah bir daha bize bu acıyı yaşatmasın çok kötü idi. Yalnız o zaman Varto ilçesinden Türkiye'nin her yerine yatılı okullara öğrenci gönderdiler. Yardımlar yapıldı. Ama yardımlar gelişigüzel yapıldı. Vatandaşlar yararlanamadı" dedi. - MUŞ

Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı
Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı

Deprem, Varto, Mevla, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Varto'da 1966 yılında meydana gelen depremde ölenler anıldı - Son Dakika


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