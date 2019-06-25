Varto'da 3.3 şiddetinde deprem
1 saat önce
Muş'un Varto ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
'un Varto
ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 17.10'da merkez üssü Varto'nun Sağlıcak köyünde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
(İHA)
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