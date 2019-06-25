Son Dakika Haberleri: Varto'da 3.3 şiddetinde deprem
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Varto'da 3.3 şiddetinde deprem

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Varto'da 3.3 şiddetinde deprem, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 17.10'da merkez üssü Varto'nun Sağlıcak köyünde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Boğazici Üniversitesi, Muş, Varto, Güncel
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