Varto'da 3 Metrelik Kardan Adama İlgi

MUŞ'un Varto ilçesinde esnafın yaptığı 3 metre boyundaki kardan adam, ilgi gördü.

MUŞ'un Varto ilçesinde esnafın yaptığı 3 metre boyundaki kardan adam, ilgi gördü.



Varto ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle köylüler ilçe merkezine gelemeyince, çoğu esnaf da siftah yapamadı. Muş Caddesi'ndeki Aşağı Çarşı esnafı, müşteri gelmeyince üç farklı yerde kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Yapılan kardan adamlardan 3 metre boyunda olanı, ilgi gördü. Vatandaşlar, kardan adamla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.



Küreklerle ve merdiven kullanarak kardan adam yaptıklarını söyleyen Erhan Coşkun, kar yağışının en çok kendilerini etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaf da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşam oldukça zor. Biz de eğlenceli hale dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.



EN SOĞUK HAVA, GÖLE'DE ÖLÇÜLDÜ



Bu arada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ağrı'da eksi 25,6, Ardahan'da eksi 22, Kars'ta eksi 19, Erzurum'da eksi 17,3, Erzincan'da eksi 14,7, Muş'ta eksi 10, Iğdır'da eksi 7 dereceyi gösterdi. Meteoroloji, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.



- Muş

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