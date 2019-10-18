Son Dakika Haberleri: Varto'da 30 kişi işe alındı
Son Dakika Güncel Varto'da 30 kişi işe alındı

Varto'da 30 kişi işe alındı

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 30 kişi kurayla işe alındı.

Varto'da 30 kişi işe alındı, System.String[]

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 30 kişi kurayla işe alındı.


İş-Kur aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezi ve köy okullarında istihdam edilecek adaylar için Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Başvuru yapan 426 kişi arasından Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 30 kişi belirlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Noter huzurunda kura çekimiyle adaletli bir dağılım yapılarak çalışmak üzere yeni kişilerin belirlendiğini ve hayırlı olmasını diledi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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