Varto'da 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Varto'da 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı
19.01.2021 13:22
- Varto'da 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
- Varto'da 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı
MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. 99 köy ve 50 mezra yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.
İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 99 köy ve 50 mezranın yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.
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