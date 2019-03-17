Son Dakika Haberleri: Varto'da Bahar Temizliği

Varto'da Bahar Temizliği

1 saat önce

Varto'da bahar temizliğiMUŞ - Muş'un Varto Belediye Başkanlığı, ağır kış mevsiminin ardından bahar temizliği başlattı.

Varto'da bahar temizliği

MUŞ - Muş'un Varto Belediye Başkanlığı, ağır kış mevsiminin ardından bahar temizliği başlattı.
Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Varto'da, belediye ekipleri ana ve ara sokakları tazyikli suyla yıkadı. Çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatları doğrultusunda çalışmaya başladıklarını belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte bahar temizliğine başladık. Sokaklarda biriken çöp ile soba ve kalorifer küllerini tazyikli suyla temizledik. Bahar ile birlikte etrafımızda bulunan görüntü kirliliğini bertaraf etmek üzere çalışma başlattık. Baharın gelmesiyle birlikte daha güzel, daha temiz bir ortamda yaşamak için cadde ve sokaklarımızı temizleyeceğiz. Bu konuda araç sahiplerinin caddeleri boşaltmaları için çalışma başlattık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Yerel
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