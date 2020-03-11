Varto'da "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varto'da 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması - Son Dakika

Varto'da "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Varto'da

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Varto Kaymakamlığı Kültür Merkezinin konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.


Eğitimin ardından narkotik madde arama köpeği 'Caka' tarafından da bir gösteri yapıldı. - MUŞ

İçişleri Bakanlığı, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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