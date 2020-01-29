Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması - Son Dakika

Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması

6 saat önce

Muş'un Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını kırma ve yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması, System.String[]

Muş'un Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını kırma ve yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


İlçe merkezindeki işlek caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, kürek ve kırıcılarla buzları kırdı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Zabıta Amiri Ahmet Kapaç, "Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğrul Avcı'nın talimatıyla ilçede herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısında çalışma başlattık. Yaklaşık 1 haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor. Buna bağlı olarak da çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Havaların ısınmaya başlamasıyla bu sarkıtlar düşüyor. Biz de itfaiye ekipleri olarak çatılardaki buz sarkıtlarını kırmaya başladık. Bu çalışmayı birkaç gün daha devam ettireceğiz. Buz kazalarının önlenmesi için vatandaşlarımız da çatılarını zamanında temizlesinler" dedi.


Buz sarkıtlarını kırmaya başlattıkları söyleyen Serkan Yüce ise, "Belediye başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımızın zarar görmemeleri açısında buz kırma işlemini yapıyoruz. Vatandaşlarımızı özellikle çatı diplerini kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımız kazalara sebebiyet verilmemesi için de yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor" diye konuştu. - MUŞ

İtfaiye, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu
İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Palandöken tatili sürüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 15:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]