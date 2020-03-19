Varto'da dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Varto'da dezenfekte çalışması

28 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

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Muş'un Varto ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.


Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle önlemlerini artıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan terminal, garajlar ve taksi durakları ile şehir içi toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, "İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları, işlek yerler, toplu taşıma araçları ve akaryakıt istasyonlarını ücretsiz olarak ilaçlıyoruz. Her gün yapılacak ilaçlama ve dezenfekte işlemleriyle halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz. Temizlik noktasında alarm duruma geçtik. Varto'da gerekli tedbirleri alarak bu virüsü bulaştırmadan en kısa sürede ülke olarak atlatacağız inşallah" diye konuştu. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:04 Kaynak: İHA

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